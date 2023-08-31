Кардиологи перечислили шесть признаков начавшихся проблем с сердцем

Кардиолог Оэн-Сяо назвала боль в челюсти возможным признаком проблем с сердцем

Врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо перечислили шесть тревожных симптомов, свидетельствующих о начавшихся проблемах с сердцем. Их слова приводит издание Huffpost.

Оэн-Сяо назвала одним из возможных признаков развития сердечного приступа или стенокардии боль в челюсти, отдающую вверх по шее и вниз в левую руку. Врач призвала не медлить с визитом к кардиологу, если болевые ощущения долго не проходят и сопровождаются тошнотой и выраженным дискомфортом в груди.

Также Оэн-Сяо рекомендовала не оставлять без внимания частые головокружения, чувство дурноты и «стреляющие» в лоб и глаза головные боли. Эти симптомы могут возникать при слишком высоком кровяном давлении. Игнорировать их ни в коем случае нельзя, так как гипертония может спровоцировать инсульт. В качестве еще одного симптома она выделила тошноту и снижение аппетита.

У многих пациентов, перенесших сердечный приступ с закупоркой артерии в задней части сердца, не было боли в груди или одышки, они просто испытывали сильную тошноту и болезненные ощущения в желудке Джойс Оэн-Сяо кардиолог

В свою очередь, кардиолог Тадвалкар отметил, что боль в икрах или голенях, часто сопровождающаяся отеком, может быть вызвана тромбом. Также подобные симптомы появляются, если сердце не справляется с нагрузкой и не обеспечивает нормального кровоснабжения конечностей.

Врач добавил, что на многие сердечно-сосудистые заболевания указывает одышка, особенно усиливающаяся при физических нагрузках. Если одышка внезапная и сильная или если она постепенно усиливается, следует пройти обследование у кардиолога, подчеркнул Тадвалкар.

Ранее кардиолог Дэвид Ньюби перечислил симптомы-предвестники сердечного приступа. Приближение инфаркта можно заподозрить задолго до его наступления, если человек страдает от боли и судорог в икрах и отеков в конечностях.