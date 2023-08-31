Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:59, 31 августа 2023Забота о себе

Кардиологи перечислили шесть признаков начавшихся проблем с сердцем

Кардиолог Оэн-Сяо назвала боль в челюсти возможным признаком проблем с сердцем

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо перечислили шесть тревожных симптомов, свидетельствующих о начавшихся проблемах с сердцем. Их слова приводит издание Huffpost.

Оэн-Сяо назвала одним из возможных признаков развития сердечного приступа или стенокардии боль в челюсти, отдающую вверх по шее и вниз в левую руку. Врач призвала не медлить с визитом к кардиологу, если болевые ощущения долго не проходят и сопровождаются тошнотой и выраженным дискомфортом в груди.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также Оэн-Сяо рекомендовала не оставлять без внимания частые головокружения, чувство дурноты и «стреляющие» в лоб и глаза головные боли. Эти симптомы могут возникать при слишком высоком кровяном давлении. Игнорировать их ни в коем случае нельзя, так как гипертония может спровоцировать инсульт. В качестве еще одного симптома она выделила тошноту и снижение аппетита.

У многих пациентов, перенесших сердечный приступ с закупоркой артерии в задней части сердца, не было боли в груди или одышки, они просто испытывали сильную тошноту и болезненные ощущения в желудке

Джойс Оэн-Сяо кардиолог

В свою очередь, кардиолог Тадвалкар отметил, что боль в икрах или голенях, часто сопровождающаяся отеком, может быть вызвана тромбом. Также подобные симптомы появляются, если сердце не справляется с нагрузкой и не обеспечивает нормального кровоснабжения конечностей.

Врач добавил, что на многие сердечно-сосудистые заболевания указывает одышка, особенно усиливающаяся при физических нагрузках. Если одышка внезапная и сильная или если она постепенно усиливается, следует пройти обследование у кардиолога, подчеркнул Тадвалкар.

Ранее кардиолог Дэвид Ньюби перечислил симптомы-предвестники сердечного приступа. Приближение инфаркта можно заподозрить задолго до его наступления, если человек страдает от боли и судорог в икрах и отеков в конечностях.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

    Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

    В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

    Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

    В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

    Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

    Известная актриса прошлась по улице в прозрачном платье без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости