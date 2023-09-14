Десятилетний мальчик пропал в российском регионе

В Курганской области пропал десятилетний мальчик

В Курганской области пропал десятилетний Ярослав. Об этом сообщается на сайте СК по российскому региону.

По данным следствия, днем 13 сентября мальчик ушел из дома в городе Кургане и не вернулся. Ребенок был одет в фиолетовую куртку с желтыми надписями, камуфляжного цвета кофту и штаны, синие кроссовки. На голове у него была камуфляжная кепка.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Обстоятельства исчезновения ребенка устанавливаются. На место происшествия выехали следователи-криминалисты следственного управления.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области 13-летняя школьница познакомилась с неизвестным молодым человеком в сети, спустя несколько дней сообщила родственнице, что выходит замуж, сбежала из дома в селе Малое Туманово и пропала.