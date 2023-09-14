Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа заявил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ведет Евросоюз (ЕС) к катастрофе, назвав ее «американским пуделем». Своим мнением он поделился в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», — высказался Чэнь, отметив, что европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством нынешней главы ЕК. Так журналист отреагировал на слова фон дер Ляйен о смелой Европе.

В рамках ежегодной речи о «Состоянии Евросоюза», с которой она выступает в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен анонсировала начало подготовки ЕК к расширению ЕС.Она также подчеркнула, что объединение готово корректировать свои договоры и конвенции для новых участников объединения и добавила, что скоро начнется работа по анализу документов и институтов, которые требуют адаптации.