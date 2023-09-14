В США предупредили о крахе НАТО из-за Путина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин ждет краха НАТО в Европе

Президент России Владимир Путин «ведет долгую игру» на Украине и ждет ухудшения ситуации на Украине, которая приведет к краху НАТО. Об этом предупредил бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Redacted.

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», — заявил полковник.

Он также добавил, что продолжение войны на Украине приведет к усталости европейских стран, которые из-за санкций сталкиваются с экономическими проблемами. В частности, он привел в пример Германию, где, по его словам, происходит деиндустриализация.

Ранее Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море грозят большими проблемами для США и могут привести к войне с Россией. Макгрегор указал на важность Черного моря для России, сравнив его со значимостью Карибского моря для США.