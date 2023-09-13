В США назвали учения НАТО в Черном море угрожающими войной с Россией

Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море грозят большими проблемами для США и могут привести к войне с Россией. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.

Макгрегор указал на важность Черного моря для России, сравнив его со значимостью Карибского моря для США. «Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — заявил он.

С 11 по 15 сентября военно-морские силы США и Румынии провдят в дельте Дуная и Черном море учения с участием Украины, Болгарии, Великобритании, Турции, Франции.

Ранее Макгрегор заявил о неспособности Украины продолжать вести боевые действия без поддержки США.