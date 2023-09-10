В США заявили о неспособности Киева вести военные действия без помощи Вашингтона

Полковник Макгрегор: без военной помощи США Украина не продержится и дня

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о неспособности Украины продолжать вести боевые действия без поддержки США. Об этом он заявил в эфире The Charlie Kirk Show, видео доступно на Rumble.

«Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то <…> они (украинское правительство — прим. «Ленты.ру».) не протянули бы и дня», — сказал он.

По словам полковника, в США точно известно о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Он добавил, что госпитали переполнены, кладбища продолжают расти, а президент Украины Владимир Зеленский отправляет на фронт «всех, кого может поймать». По информации Макгрегора, потери ВСУ в живой силе составляют несколько сотен тысяч человек.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за три месяца контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Он также сообщил, что за это время потери Киева превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.

При этом Шойгу отметил, что запорожское направление является наиболее напряженным в зоне СВО — там, по его словам, ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством инструкторов из западных стран.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.