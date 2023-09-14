Девушка удалила филлеры из губ и утратила возможность разговаривать

Пользовательница сети Кортни Белл удалила филлеры из губ в косметологической клинике и утратила возможность разговаривать. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что решила растворить введенный ей ранее один миллилитр препарата. Однако вопреки ожиданиям ее губы не стали меньше, а увеличились в четыре раза из-за отека, который также распространился на язык и шею. «Было ощущение, что в губах воздух и они вот-вот лопнут. И я не могла говорить», — отметила автор ролика.

На следующий день ситуация ухудшилась, и юзерша обратилась в больницу. Врач объяснил пациентке, что произошла аллергическая реакция, которая привела к неожиданным для нее изменениям во внешности. При этом медик прописал Белл необходимые для облегчения ее состояния лекарства.

В августе блогерша Руби (фамилия неизвестна) решила растворить филлер в губах после коррекции и рассказала о неожиданных последствиях. Так, она разместила фото, на котором предстала с опухшим лицом и губами чрезмерно большого размера. По словам девушки, после манипуляций у косметолога она попала в больницу из-за сильного отека, который проявился вследствие аллергической реакции.