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20:17, 21 августа 2023Ценности

Девушка растворила филлер в губах и попала в больницу

Кадр: @rubyyfrais

Блогерша Руби (фамилия неизвестна) решила растворить филлер в губах после коррекции и рассказала о неожиданных последствиях. Соответствующую историю она опубликовала в своем TikTok.

Юзерша с никнеймом @rubyyfrais разместила фото, на котором предстала с опухшим лицом и губами чрезмерно большого размера. По словам девушки, после манипуляций у косметолога она попала в больницу из-за сильного отека, который проявился вследствие аллергической реакции.

Пользователи сети оценили поступок Руби в комментариях под постом. «Разве перед растворением наполнителя вам не сделали диагностический тест?», «Неужели вы снова захотите увеличивать губы после этого?», «Вы еще и заплатили деньги за такие последствия», — возмутились они.

Ранее в августе блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон увеличила губы и осталась с перекошенным лицом.

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    Екатерина Ештокина
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