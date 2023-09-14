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15:30, 14 сентября 2023Путешествия

Пассажир устроил скандал в самолете из-за розетки и был обвинен в терроризме

TMZ: экс-звезда НФЛ устроил скандал в самолете из-за розетки и был арестован

Пассажир самолета устроил скандал из-за сломанной розетки под сиденьем и был арестован за хулиганство. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что дебоширом оказался Адам Джонс (Adam Jones), экс-звезда Национальной футбольной лиги (турнира по американскому футболу, НФЛ). Он заявил, что хочет зарядить планшет и посмотреть записи игр. Когда стюардессы отказались пересадить его, мужчина вступил с ними в конфликт, однако ничего не добился. Из-за его поведения самолет вернулся к выходу на посадку.

Пока Джонс все еще находился в самолете, он успел поругаться и с попутчиками. Те, в свою очередь, обвинили его в терроризме. Встретившая спортсмена у самолета полиция арестовала его за хулиганство.

Ранее психически неуравновешенный пассажир самолета передумал лететь и стал штурмовать дверь кабины пилота во время подготовки к взлету. Мужчина поднялся с места, стал повторять одни и те же слова и пытался ворваться к пилотам. Затем дебошир решил открыть дверь воздушного судна, однако безуспешно.

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    Зарина Дзагоева
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