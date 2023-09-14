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01:52, 14 сентября 2023Мир

В Китае высказались о роли России в новой мировой модели

«Хуаньцю шибао»: Россия играет важную роль в построении новой мировой модели

Россия играет важную роль в построении новой мировой модели благодаря укреплению сотрудничества со странами Востока. Об этом заявил научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун в статье для «Хуаньцю Шибао».

«Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами», — отметил он.

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    Марина Совина
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