В Китае высказались о роли России в новой мировой модели

«Хуаньцю шибао»: Россия играет важную роль в построении новой мировой модели

Россия играет важную роль в построении новой мировой модели благодаря укреплению сотрудничества со странами Востока. Об этом заявил научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун в статье для «Хуаньцю Шибао».

«Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами», — отметил он.

