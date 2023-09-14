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11:49, 14 сентября 2023Ценности

Оксана Самойлова снялась в бикини

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала в фотостудии с флаконом косметического средства в руках, примерив коричневое бикини. Подчеркивающий стройную фигуру комплект состоял из топа с завязками на шее и стрингов V-образной формы. Знаменитость распустила уложенные локонами волосы и обвела контур губ карандашом. Также она добавила к образу завязывающуюся на бедре юбку в тон купальнику.

«Вторая новинка. Когда мама не дома», — подписала пост блогерша.

Ранее российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной фотосессии для интернет-издания ВПШ. 23-летняя исполнительница предстала на фото в образе дьявола среди декораций в виде розовых облаков.

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    Карина Черных
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