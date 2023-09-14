СБУ задержали женщину по подозрению в корректировке российских ударов

СБУ сообщила о задержании жительницы Херсона за корректировку российских ударов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Херсона по подозрению в корректировке ударов российской артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как полагает спецслужба, женщина обходила улицы и скрытно снимала места расположения боевых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем она пересылала координаты российской разведке.

Против горожанки возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном распространении информации, касающейся армии. Ей грозит до 12 лет заключения.

Ранее СБУ задержала в Одесской области бывшего священника Украинской православной церкви, который помогал уклонистам выезжать за границу под видом церковных миссионеров. Ему грозит до девяти лет тюрьмы.