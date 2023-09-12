На Украине бывшего священника задержали за вывоз уклонистов за границу

Экс-священника УПЦ задержали за вывоз уклонистов с Украины под видом миссионеров

В Одесской области задержали бывшего диакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который помогал уклонистам выезжать за границу под видом церковных миссионеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что силовики задержали экс-священника Одесской епархии УПЦ, который за денежное вознаграждение «помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам». По данным ведомства, для этого он подделывал «списки миссионеров», которые якобы должны ехать за границу «по делам религиозной общины».