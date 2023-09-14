Сейшелы спасут все водоросли ради решения глобальной проблемы

Bloomberg: Сейшелы планируют защитить все водоросли к 2030 году

Сейшельские Острова поставили перед собой цель к 2030 году обеспечить полную защиту всех водорослей у берегов островов Индийского океана, чтобы сдержать изменение климата. О том, что архипелаг планирует спасти морские растения ради решения глобальной проблемы, сообщает Bloomberg.

Сейчас под защитой находятся только 87 процентов водорослей. Морские растения являются природными поглотителями углерода, из-за чего играют большую роль в борьбе с глобальным потеплением. Для их защиты Сейшелы собираются принять меры, которые предотвратят эрозию береговой линии и сохранят морские места обитания.

На Сейшелах растут 12 видов морских водорослей, которые занимают территорию в 142 тысячи гектаров. Они содержат в себе 16,7 миллиона тонн органического углерода, что эквивалентно 61 миллиону тонн углекислого газа.

Ранее в Канаде захотели бороться с глобальным потеплением с помощью нового вида коров. Фермеры решили разводить особую породу, представители которой выбрасывают в атмосферу гораздо меньшие объемы метана, чем их обыкновенные сородичи.