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01:00, 9 августа 2023Среда обитания

Бороться с глобальной проблемой захотели с помощью особых коров

Reuters: в Канаде захотели вывести новую породу коров для снижения выбросов газа

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Канадские фермеры захотели разводить особую породу коров, представители которой выбрасывают в атмосферу гораздо меньшие объемы метана, чем их обыкновенные сородичи. С помощью этого они собираются бороться с глобальным изменением климата, сообщает Reuters.

На долю домашнего скота приходится 14,5 процента мировых выбросов парниковых газов. Отрыжка является основным источником выбросов метана от крупных рогатых животных. В США снизить выбросы опасного для атмосферы газа от скота пытаются с помощью внедрения в рацион питания животных специальных добавок. Однако их действие ослабевает, как только скот перестает их употреблять.

В Канаде же пошли иным путем. Местный фермер планирует искусственно осеменить 107 телок бычьей спермой с особыми характеристиками, которые позволят добиться генетически обусловленного снижения выбросов метана у потомства. Оно ожидается следующей весной. Телята станут одними из первых в мире, которых будут разводить ради борьбы с загрязнением окружающей среды.

В Министерстве сельского хозяйства Канады пока не пришли к конкретным выводам по поводу целесообразности разведения коров с низкими выбросами метана, однако подчеркнули, что подобная мера «чрезвычайно важна» для борьбы с глобальным изменением климата.

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Согласно подсчетам аналитиков компании Semex, которая продала канадскому фермеру семя быка, разведение новой породы коров поможет сократить выбросы метана от крупного рогатого скота на полтора процента в год и до 20-30 процентов к 2050 году. Этой весной компания начала распространять бычье семя для выведения нового вида коров в 80 странах, включая Великобританию, Канаду, США и Словакию.

Проблему выбросов метана в животноводстве в мире пытаются разрешить и другими способами. Например, британские ученые ранее предложили кормить коров нарциссами ради снижения выбросов метана в атмосферу. Эта мера обусловлена тем, что галатамин, содержащийся в этих цветах, нейтрализует опасный для окружающей среды газ. Кроме того, включение в рацион рогатого скота нарциссов, по мнению экспертов, должно улучшить пищеварение и обмен веществ в организме животных.

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    Анатолий Акулов
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