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Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus
Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus
Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме ящиков изъяты образцы топлива и технической жидкости. Также идет допрос команды.
Ранее пилот севшего в поле Airbus Белов сообщил, что топлива оставалось на пять минут.
Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.