Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus

Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме ящиков изъяты образцы топлива и технической жидкости. Также идет допрос команды.

Ранее пилот севшего в поле Airbus Белов сообщил, что топлива оставалось на пять минут.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.