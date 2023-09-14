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13:04, 14 сентября 2023Силовые структуры

Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus

Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Следствие изъяло черные ящики севшего под Новосибирском Airbus. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме ящиков изъяты образцы топлива и технической жидкости. Также идет допрос команды.

Ранее пилот севшего в поле Airbus Белов сообщил, что топлива оставалось на пять минут.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.

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    Екатерина Власова
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