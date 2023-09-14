В возрасте 82 лет скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Он скончался в возрасте 82 лет, сообщил бывший вице-премьер Константин Тампиза на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По данным Тампиза, политика не стало поздно вечером 13 сентября. Он скончался от неизлечимой болезни. «Ушел первый президент нашей страны», — написал бывший вице-премьер. Он также вспомнил, что Снегуру пришлось заново выстраивать республику «в очень тяжелое, турбулентное время».

Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты. В 1960-х работал агрономом, председателем колхоза, был главой производственных предприятий на севере Молдавии.