Марочко заявил, что ВС России сорвали наступление ВСУ на купянском направлении

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России сорвали попытку наступления украинских войск на село Новоселовское в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что инцидент произошел на купянском направлении. Выяснилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачивают в том районе ударную группировку для штурма российских позиций. «Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно», — сказал он.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что украинское контрнаступление закончится в октябре, поскольку поддерживать боеспособность войск становится все труднее. По его мнению, ВСУ смогут продержаться лишь три-четыре недели. После этого, по словам Джонсона, изменятся погодные условия, что приведет к сокращению мобильности войск.