Минобороны: станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 уничтожена в зоне СВО

Армия России уничтожила американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в ходе боевых действий на указанном направлении были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Paladin.

Также за минувшие сутки на купянском направлении были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

14 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Аппарат был сбит Воздушно-космическими силами России в районе Красного Лимана.