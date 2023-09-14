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14:39, 14 сентября 2023Россия

Армия России уничтожила американскую станцию контрбатарейной борьбы в зоне СВО

Минобороны: станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 уничтожена в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Армия России уничтожила американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в ходе боевых действий на указанном направлении были поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Paladin.

Также за минувшие сутки на купянском направлении были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

14 сентября Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Аппарат был сбит Воздушно-космическими силами России в районе Красного Лимана.

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    Алан Босиков
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