На россиянина подали в суд из-за «вонючей квартиры»

В Орске жители дома подали в суд на соседа из-за «вонючей квартиры»

Жители дома в Орске подали в суд на соседа из-за запаха гнили, доносящегося из его квартиры. На призыв жильцов о помощи в профильных службах не отреагировали, пишет местное агентство Orengrad.ru.

В течение многих лет хозяин «вонючей квартиры» складировал у себя мусор, принесенный со свалок. Жалобы соседей орчанин игнорировал. Местные жильцы даже предлагали свою помощь в уборке квартиры, но перемен в доме не произошло.

Устав от борьбы с расплодившимися тараканами и мышами, соседи не раз обращались в управляющую компанию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию по Оренбургской области. Реакции служб, однако, не последовало, и жильцы приняли решение добиваться справедливости в суде.

К делу о нарушении прав жильцов привлечены специалисты Госжилинспекции, Роспотребнадзора и орская администрация, ведь ряд квартир в доме принадлежат городу. Ведомствам поручено провести комиссионное обследование неблагополучной квартиры. Результаты проверки и продолжение рассмотрения дела назначили на 9 октября.

Ранее житель дома на Студенческой улице в столице закрыл соседям доступ к подъезду, заявив о его покупке вместе с квартирой. За такой произвол москвичу так же грозят судебные разбирательства.