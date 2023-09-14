Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:59, 14 сентября 2023Среда обитания

На россиянина подали в суд из-за «вонючей квартиры»

В Орске жители дома подали в суд на соседа из-за «вонючей квартиры»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители дома в Орске подали в суд на соседа из-за запаха гнили, доносящегося из его квартиры. На призыв жильцов о помощи в профильных службах не отреагировали, пишет местное агентство Orengrad.ru.

В течение многих лет хозяин «вонючей квартиры» складировал у себя мусор, принесенный со свалок. Жалобы соседей орчанин игнорировал. Местные жильцы даже предлагали свою помощь в уборке квартиры, но перемен в доме не произошло.

Материалы по теме:
«Внезапно не осталось денег на хлеб» Россиянка едва не лишилась дома и сбережений из-за конфликта с соседями и властями
«Внезапно не осталось денег на хлеб»Россиянка едва не лишилась дома и сбережений из-за конфликта с соседями и властями
6 октября 2021
Закон о тишине в Москве: куда жаловаться на шумных соседей. Когда можно шуметь по закону о тишине в Москве в 2023 году
Закон о тишине в Москве: куда жаловаться на шумных соседей.Когда можно шуметь по закону о тишине в Москве в 2023 году
3 июля 2023

Устав от борьбы с расплодившимися тараканами и мышами, соседи не раз обращались в управляющую компанию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию по Оренбургской области. Реакции служб, однако, не последовало, и жильцы приняли решение добиваться справедливости в суде.

К делу о нарушении прав жильцов привлечены специалисты Госжилинспекции, Роспотребнадзора и орская администрация, ведь ряд квартир в доме принадлежат городу. Ведомствам поручено провести комиссионное обследование неблагополучной квартиры. Результаты проверки и продолжение рассмотрения дела назначили на 9 октября.

Ранее житель дома на Студенческой улице в столице закрыл соседям доступ к подъезду, заявив о его покупке вместе с квартирой. За такой произвол москвичу так же грозят судебные разбирательства.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет на детей

    Звезда сериала «Универ. Новая общага» рассказала о страхе перед ремонтом

    Российские Ту-95 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

    Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

    Россиянин горящей денежной купюрой сжег два автомобиля и получил срок

    Две женщины упали с обрыва возле популярного у туристов парка в Сочи

    На россиянина подали в суд из-за «вонючей квартиры»

    В Запорожской области заявили о сдавшихся без боя военных ВСУ

    Девушка удалила филлеры из губ и утратила возможность разговаривать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости