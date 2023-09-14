Осужденный напал на оперативника УФСИН и получил дополнительные два года колонии

В Тюмени суд приговорил осужденного к новому сроку за нападение на оперативника

В Тюмени суд приговорил осужденного Ивана Шашукова к двум годам колонии строгого режима за нападение на оперативника УФСИН во время заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Шашукова признали виновным по статье 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее 22-летний молодой человек был судим за пьяную езду, кражу и угон автотранспорта и отбывал наказание в колонии-поселения №4 по улице Механизаторов в Тюмени. К началу сентября 2021 года ему осталось сидеть еще полтора года, но он ужесточил себе наказание новым преступлением.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года оперативнику сообщили, что в колонию поставляют алкоголь, и он решил сделать обход, но спиртного не нашел. Вечером ему доложили о четверых осужденных с запахом алкоголя, которые что-то громко обсуждают и ругаются матом. Силовик приехал в колонию и попытался уложить их спать, даже пригрозил отправкой в штрафной изолятор. Угроза разозлила двоих заключенных, они набросили на оперативника с кулаками. Один из них с силой боднул его головой в лицо, а потом несколько раз ударил представителя администрации в область сердца канцелярскими ножницами. Тогда в отношении зачинщиков было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Амурской области 31-летний заключенный из города Тында получил новый срок за организацию ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России).

