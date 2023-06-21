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13:21, 21 июня 2023Силовые структуры

Российский заключенный получил новый срок за организацию в колонии ячейки АУЕ

В Амурской области российский заключенный получил срок за организацию ячейки АУЕ в колонии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Амурской области 31-летний российский заключенный из города Тында получил новый срок за организацию ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По совокупности приговоров (россиянин был осужден на 10 лет за незаконный оборот наркотиков) суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Было установлено, что с декабря 2019 года отбывавший наказание в исправительной колонии села Возжаевка, наделенный криминальным статусом в преступном мире зек, организовал деятельность ячейки запрещенной организации. Он занимался активным сбором средств для функционирования сообщества.

24 мая в Новосибирске осудили на шесть лет 40-летнего мужчину, участвовавшего в движении АУЕ

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    Владимир Седов
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