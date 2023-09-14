Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:57, 14 сентября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о разработке роботизированного оружия и дронов

Замглавы Минцифры Борняков: Киев разрабатывает дроны и роботизированное оружие

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина разрабатывает целый ряд новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и роботизированного оружия. Об этом сообщил замминистра цифровой трансформации республики Александр Борняков в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, недавно были протестированы 25 новых моделей. Издание отмечает, что испытания прошли в конце августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия и дронов, в 2024 году. «Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский полковник рассказал о состоянии украинской авиации

    Украина продолжила сокращать поставки зерна на мировые рынки

    Зеленского предупредили о грядущей революции

    Невеста услышала тост матери на свадьбе и покинула торжество

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дачи

    На Украине рассказали о разработке роботизированного оружия и дронов

    Россиянка описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся»

    В Европе назвали угрозой рекордные продажи оружия Украине

    Российские войска сорвали две атаки ВСУ под Красным Лиманом

    Эндокринолог перечислила самые вредные популярные углеводные продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости