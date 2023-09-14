На Украине рассказали о разработке роботизированного оружия и дронов

Замглавы Минцифры Борняков: Киев разрабатывает дроны и роботизированное оружие

Украина разрабатывает целый ряд новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и роботизированного оружия. Об этом сообщил замминистра цифровой трансформации республики Александр Борняков в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, недавно были протестированы 25 новых моделей. Издание отмечает, что испытания прошли в конце августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна увеличит бюджетные расходы на военно-промышленный комплекс, в том числе на производство оружия и дронов, в 2024 году. «Как на закупку того, что необходимо за границей, так и на украинское производство», — отметил украинский лидер.