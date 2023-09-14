Раскрыто состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки

Shot: состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки стабилизировали

Медикам удалось стабилизировать состояние девушки, которая пострадала от укуса акулы на одном из пляжей популярного египетского курорта Дахаб. Подробности о ее состоянии раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 34-летняя Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии лишилась руки от плеча. Ей сделали несколько операций, в настоящее время пострадавшая уже пришла в сознание.

О нападении тигровой акулы стало известно ранее 14 сентября. Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад (Yasmine Fouad) дала указание сформировать комитет для оценки ситуации и расследования инцидента. В настоящее время хищник еще не пойман. Власти Египта закупили устройства слежения на миллионы долларов, чтобы контролировать передвижения акул.