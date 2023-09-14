Опубликованы кадры уничтожения российским «Аллигатором» танка ВСУ

Вертолет ВС РФ Ка-52 уничтожил ракетой танк ВСУ на южнодонецком направлении

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает телеканал «Звезда».

На опубликованном ролике можно увидеть, как экипаж вертолета запускает управляемую ракету, которая взрывается после попадания в украинский танк.

Ранее сообщалось, что команда проекта War Gonzo нашла российских военных, впервые разбивших переданный Великобританией Украине танк Challenger 2. Отмечается, что ими оказались артиллеристы 71-го полка 58-й армии, которые навели на бронемашину гаубицу Д-20.