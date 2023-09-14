Найдены впервые уничтожившие украинский Challenger 2 российские военные

War Gonzo нашла впервые уничтоживших украинский Challenger 2 российских военных

Найдены российские военные, впервые разбившие танк Challenger 2, который Лондон передал Украине. Команда новостного проекта War Gonzo вместе с военным корреспондентом Семеном Пеговым сняла эксклюзивный репортаж и показала его на платформе «Дзен».

Утверждается, что команда разыскала артиллеристов 71-го полка 58-й армии — тех, кто навел гаубицу Д-20 на Challenger 2. По словам бойца с позывным Большой, «ребята с нескольких выстрелов сбили гусеницу» танка.

Помимо этого, командир по имени Александр рассказал, что батарея собрана из разных бойцов. «У нас есть и добровольцы, и мобилизованные, и контрактники. Ребята знают свое дело, выполняют с честью и достоинством поставленные задачи», — сообщил он. Пегов, в свою очередь, заявил, что расчет артиллеристов совершил командный подвиг, поразив Challenger 2.

Александр рассказал, что ночью появилась срочная задача по поражению «важной цели». По словам еще одного бойца расчета, танк был подбит с шестого выстрела. «После этого десантники доделали свое героическое дело», — добавил Пегов.

О том, что российские войска впервые в зоне специальной военной операции (СВО) разбили танк Challenger 2 ВСУ, стало известно 5 сентября. В сети также появился ролик, который демонстрировал ликвидированную технику противника в районе села Работино на запорожском направлении. В кадр попал танк Т-64БВ, бронеавтомобили и горящий Challenger 2.

Позднее глава Минобороны Британии Грант Шэппс подтвердил информацию о разбитом танке. Он отметил, что Лондон не собирается направлять новые Challenger 2 взамен уже уничтоженных.