Невеста услышала тост матери на свадьбе и покинула торжество

Пользовательница Reddit под ником Tall-Speech91 поделилась историей о том, как она ушла со своей свадьбы после того, как услышала тост матери. По словам девушки, покинувшей торжество, речь показалась ей оскорбительной.

«Я вышла замуж на прошлой неделе, и это была настоящая катастрофа. В стране, где я живу, есть традиция показывать на свадьбе милые видео перед речью родителей. Обычно в этих роликах можно увидеть фотографии жениха и невесты, в том числе их детские снимки, а также фото с семьей или друзьями», — написала невеста.

По словам героини истории, в подростком возрасте она была неуверенной в себе из-за лишнего веса. За месяц до свадьбы невеста попросила родственников, чтобы они не включали в свадебный ролик кадры, сделанные, когда она была подростком. «Родители пообещали, что не будут показывать эти фотографии, но добавили, что, по их мнению, я веду себя глупо, так как это всего лишь старые снимки, о которых никто не вспомнит после торжества», — вспомнила она.

В итоге родители рассказчицы нарушили свое обещание, включив эти фото в ролик. «Там были снимки, где я ем много вредной пищи, корчу рожи, и другие фотографии, которые я никогда бы никому не показала», — рассказала автор поста и добавила, что в результате гости смеялись над снимками.

Последней каплей для девушки стал тост ее матери. «Мы все рады быть здесь. Мы никогда не думали, что наша мисс Поросенок выйдет замуж. Мы думали, что она проведет остаток жизни в дешевой съемной квартире с четырьмя вонючими кошками!» — сказала мать невесты. Эти слова сильно задели девушку, поэтому вместе с женихом она покинула свадьбу. Рассказчица призналась, что из-за этого тоста она проплакала всю ночь.

«Родственники не попросили у меня прощения и вряд ли собираются это сделать. Как мне быть?» — спросила она у пользователей.

Большинство комментаторов назвали родственников рассказчицы жестокими и посоветовали ей ограничить общение с ними. «Сделайте перерыв в общении, сосредоточьтесь на себе и своем милом муже», — дал ей рекомендацию один из пользователей.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как отказался следовать совету молодоженов и испортил торжество. Комментаторы осудили автора поста за то, что он не послушал жениха и невесту.