Гость отказался следовать совету молодоженов и испортил свадьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отказался следовать совету молодоженов, которые рекомендовали всем гостям перекусить перед свадьбой и выпить воды, чтобы избежать недомогания из-за сильной жары. В итоге мужчина испортил торжество: он упал в обморок на фотографа и разбил его камеру, из-за чего невеста и жених остались без профессиональных свадебных фотографий.

Автор поста написал, что недавно посещал свадьбу своей тети. «Перед свадьбой молодожены посоветовали всем выпить много воды и перекусить заранее, так как будет очень жарко», — вспомнил он.

Парень написал, что праздник начался в пять часов дня, и до этого времени он не ел и не пил, так как был занят. К моменту начала свадьбы он уже был уставшим и голодным, а спустя полчаса после начала церемонии бракосочетания в церкви у него закружилась голова. «Когда я шел, я чувствовал, что могу упасть. Следующее, что я помню, это то, что я пришел и увидел много людей, окружающих меня, включая молодоженов», — рассказал автор.

Позже выяснилось, что герой истории упал в обморок и задел фотографа, который сидел рядом. «Фотограф уронил камеру, она сломалась», — отметил он. У фотографа, по его словам, была только одна камера. «Это была бюджетная свадьба, фотограф был другом семьи жениха», — написал парень.

В итоге невеста расплакалась из-за того, что у нее не будет хороших фотографий со свадьбы. «Фотограф настаивал на том, чтобы сьездить домой и взять другую камеру, но это заняло бы слишком много времени», — рассказал автор и добавил, что невеста была очень зла на него.

В комментариях пользователи осудили автора поста за то, что он проигнорировал совет молодоженов и испортил свадьбу. По мнению большинства комментаторов, рассказчик мог найти несколько минут, чтобы съесть один бутерброд и запить его водой перед торжеством.