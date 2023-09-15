Крупнейшие аэропорты потратили миллиарды на защиту от экстремальной погоды

Bloomberg: крупнейшие аэропорты потратили миллиарды долларов на переоборудование

Крупнейшие аэропорты потратили миллиарды долларов на переоборудование в связи с возросшими рисками стихийных бедствий. Об этом сообщает Bloomberg.

Для защиты от наводнений на их крыши стали устанавливать специальные электрические подстанции, чувствительные к изменениям погодных условий, а взлетно-посадочные полосы начали укреплять для переноса резких перепадов температур. Кроме того, в наиболее загруженных аэропортах увеличили мощность кондиционеров для обеспечения более комфортных условий пребывания людей и предотвращения перегрева важнейших электронных систем.

Реконструкция международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке с учетом затрат на защиту от экстремальных погодных условий составила в общей сложности 19 миллиардов долларов. Изменения включили в себя подготовку сооружений к штормовым волнам и затоплению прибрежных районов американского мегаполиса.

Изменения затронули не только американские, но и европейские аэропорты. Так, амстердамский аэропорт Схипхол увеличил свои взлетно-посадочные полосы в центре и сделал их наклонными к краям, чтобы обеспечить надлежащий отвод воды по мере усиления осадков. Суммарные же затраты ведущих аэропортов мира на переоборудование в этом столетии должны составить 57 миллиардов долларов для избежания разрушений и дефектов в результате стихийных бедствий, пришли к выводу эксперты.

Глобальное изменение климата уже нанесло определенный ущерб некоторым аэропортам. Например, прошлогодняя жара в Великобритании привела к тому, что взлетно-посадочная полоса лондонского Лутона прогнулась. А в августе 2023 года из-за сильных дождей была подтоплена парковочная самолетная станция самого загруженного воздушного хаба Германии — Международного аэропорта Франкфурта. На фоне экстремальной жары в Дубае стали применять специальный состав асфальта, устойчивый к палящим солнечным лучам.

В первой половине августа Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании McKinsey & Co сообщил о намерении мировых авиаперевозчиков включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли ради борьбы с глобальным изменением климата. Суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичные виды топлива до 2050 года эксперты оценили в 5 триллионов долларов.