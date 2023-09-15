Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:38, 15 сентября 2023Из жизни

Подросток заболел гриппом и лишился всех конечностей

В США подросток заболел гриппом и лишился конечностей из-за развития инфекции

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

14-летний житель США лишился всех конечностей из-за бактериальной инфекции, развившейся как осложнение гриппа. Об этом сообщает WSMV.

Матиас Урибе из города Нэшвилл, штат Теннесси, заболел гриппом в начале лета 2023 года. Через некоторое время состояние подростка начало стремительно ухудшаться, и его родители, Эдгар и Каталина, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у Матиаса пневмонию, остановку сердца и стрептококковый синдром токсического шока — стрептококковую инфекцию, характеризующуюся быстрым развитием симптомов и высокой летальностью.

Подростку провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента. По словам Эдгара, несмотря на лечение, кровь не поступала в конечности Матиаса, поэтому врачи приняли решение их ампутировать, чтобы спасти ему жизнь. «Когда мы пришли к врачам, я сказала: "Пожалуйста, не используйте слово "ампутация". Давайте использовать слово "удаление""», — вспоминает Каталина.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Страшнее коронавируса Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Страшнее коронавирусаОткуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
10 февраля 2021

Матиас перенес более 10 операций и в результате лишился рук и ног. В настоящее время подросток находится в больнице, ему предстоит пройти еще несколько хирургических вмешательств. Родители поддерживают Матиаса и надеются, что после выписки из больницы он снова сможет ходить при помощи протезов. «Я сказал, что мы будем его руками и ногами, пока со всем не справимся», — говорит Эдгар.

Как объясняет Кэти Бойл, врач-педиатр отделения интенсивной терапии, в которое попал подросток, грипп в редких случаях создает условия для развития бактериальной инфекции. «Но даже в этом случае большинство детей не болеют так, как Матиас», — утверждает она. Педиатр посоветовала родителям делать детям прививки от гриппа и наблюдать за их симптомами в случае заболевания. Если у ребенка поднимается высокая температура, он постоянно спит и не может пить жидкость, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании заразился ранее не известной бактерией после укуса бездомной кошки. Врачи сделали британцу прививку от столбняка и прописали антибиотики, но спустя сутки он вернулся в больницу с язвами на пальцах.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

    Американские генералы прибыли в Армению

    В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских беспилотниках

    Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

    У выборов в Словакии нашли связь с поддержкой Украины Западом

    Российские банки приготовились отменить скидки по ипотеке

    На Украине пришли с обысками к депутату Верховной Рады

    ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

    Жителей Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

    Появились карды изнутри поврежденного взрывом газа жилого дома в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости