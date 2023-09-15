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14:29, 15 сентября 2023Моя страна

В Омске начали проводить аромаэкскурсии

В омском дендросаду начали проводить аромаэкскурсии

Фото: Unsplash

В Омске в дендросаду имени Герберта Гензе стартовали осенние экскурсии «Ароматерапия под открытым небом». Об этом сообщает издание «Омск Здесь».

В рамках экскурсий омичи смогут познакомиться с лекарственными растениями и окунуться в лечебный мир ароматов, почувствовать цветение жасмина садового, хвойные ароматы и цветение липы.

«Экскурсии начались в сентябре, потому что природные объекты уже перестали практически выделять душистые запахи при цветении, и мы захотели наших посетителей вернуть в лето», — сказала экскурсовод Виктория Волкова.

Основу прогулки составляют растения, выделяющие фитонциды, — вещества, способные бороться с микробами и вирусами. Маршрут экскурсии включает знакомство с обычными растениями (сосна обыкновенная, пихта сибирская, можжевельник) и с теми, что вывел сам Герберт Гензе — дерево с кроной сосны обыкновенной, а корни сосны кедровой. Почувствовать приятные цветочные и хвойные ароматы участникам экскурсии предлагают с помощью специальных салфеток, пропитанных душистыми маслами того или иного растения.

Все растения, о которых рассказывает экскурсовод, можно не только нюхать, но и трогать. Такой формат рассчитан на детей, которым проще знакомиться с миром через тактильные ощущения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пройдет традиционная экскурсия-прогулка «Вдоль стен старой крепости», на которой расскажут, что располагалось на месте южноуральской столицы 3,5 тысячи лет назад и какая судьба ждала отцов-основателей крепости, а также покажут самое старое дерево.

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    Сергей Истомин
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