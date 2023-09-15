Российский ракетный корабль уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российский малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что утром 15 сентября корабль Черноморского флота поразил украинский надводный дрон из штатного вооружения.

Накануне ВСУ неоднократно предпринимали попытку ударить по российским корабля при помощи безэкипажных катеров. 14 сентября около пяти утра сразу пять надводных дронов атаковали патрульный корабль «Сергей Котов», однако его экипаж уничтожил беспилотники из штатного вооружения.

Спустя несколько часов ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» также отразил атаку безэкипажного катера ВСУ и поразил его из своих орудий. Еще один украинский надводный дрон был ликвидирован авиацией Черноморского флота.