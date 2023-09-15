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18:38, 15 сентября 2023Забота о себе

Врач развеял популярный миф о пиве

Гастроэнтеролог Спахов: в пиве отсутствуют полезные для кишечника пробиотики

Фото: Unsplash

В большинстве сортов продаваемого в магазине пива отсутствуют положительно влияющие на микробиом кишечника пробиотики, заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов. Популярный миф о пользе этого напитка для здоровья он развеял в беседе с aif.ru.

Спахов объяснил, что полезные для кишечной микрофлоры микроорганизмы — пробиотики — могут содержаться только в непастеризованном пиве с очень коротким сроком хранения, которое в магазине практически не встречается. Он сравнил большинство представленных в продаже сортов этого напитка с «мертвыми» йогуртами, в которых полезные вещества тоже разрушаются при пастеризации.

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При этом, по словам Спахова, в пиве присутствуют другие полезные микроорганизмы — пребиотики. Они помогают размножаться живущим в толстой кишке бактериям. Главным пребиотиком в пиве гастроэнтеролог назвал полифенолы. «Относящиеся к ним флавонолы стимулируют рост полезных лактобацилл и бифидобактерий, а вещества, образующиеся из катехинов, кофейной кислоты и ряда других веществ, содержащихся в пиве, подавляют рост патогенных клостридий. Но из-за алкоголя пиво может стать вредным, поэтому нужно пить его очень умеренно», — рассказал врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Наталья Обрядина
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