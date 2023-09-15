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07:41, 15 сентября 2023Мир

Байден случайно помог России

Telegraph: злоупотребления администрации Байдена помогают РФ игнорировать США

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация Байдена злоупотребляет властью, чем не только подрывает политическую культуру США, но и случайным образом помогает России и Китаю игнорировать американские притязания на «моральное превосходство». Об этом пишет The Telegraph.

В статье говорится, что Джо Байден больше не может занимать пост президента США, однако политическая элита Вашингтона закрывает глаза как на возраст американского лидера, который сказывается на его когнитивных способностях, так и на его попытки защитить от справедливого суда своего сына, замешанного в деле о коррупции.

В силу обстоятельств Байден делегировал полномочия своей администрации, тем самым подрывая американскую систему государственного управления. Автора статьи также возмущают попытки демократов «уничтожить» при помощи министерства юстиций главного политического оппонента Дональда Трампа. «Америка превращается в своеобразную банановую республику», — прокомментировал он.

По мнению автора, Джо Байдену не следует баллотироваться на второй президентский срок. Если это произойдет, демократический мир будет в отчаянии наблюдать за упадком американской политики.

Ранее сыну Байдена предъявили обвинения в хранении оружия при употреблении наркотиков. Ему грозят штраф и до 25 лет тюрьмы.

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    Александра Синицына
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