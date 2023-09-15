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19:43, 15 сентября 2023Ценности

Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на вечеринку Vogue World в прозрачной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

32-летняя манекенщица появилась в клубе George в Лондоне в черном сетчатом мини-платье с декоративными дырами и в стрингах. На сделанных папарацци кадрах наряд обнажает тело знаменитости, которая предпочла не надевать бюстгальтер. Образ Ратаковски завершила остроносыми туфлями на каблуках в сочетании с объемными вязаными носками, длинным шарфом и сумкой на коротком ремне.

Отмечается, что также мероприятие посетили модели Кара Делевинь, Винни Харлоу, Палома Эльсессер и Адвоа Абоа.

Ранее папарацци сняли американскую рэп-исполнительницу Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) в прозрачной одежде на улице в Нью-Йорке, США. На размещенных кадрах она предстала в черном облегающем сетчатом платье ниже колена. Наряд был украшен металлическими кольцами, булавками, цепями и нитями белых бус и обнажал тело звезды, которая надела стринги и отказалась от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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