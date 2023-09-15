Рэперша Карди Би вышла ночью на улицу в прозрачном платье

Папарацци сняли американскую рэп-исполнительницу Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) в прозрачной одежде на улице в Нью-Йорке, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 30-летнюю знаменитость запечатлели ночью на выходе из отеля на Манхэттене. На размещенных кадрах она предстала в облегающем сетчатом платье ниже колена черного цвета. Наряд был украшен металлическими кольцами, булавками, цепями и нитями белых бус и обнажал тело звезды, которая надела стринги и отказалась от бюстгальтера.

Артистка дополнила образ босоножками с блестящими камнями на высоких каблуках, серьгами-конго (серьги в виде колец различных диаметров — прим. «Ленты.ру») и уложила волосы в высокий текстурный пучок. При этом она предпочла макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их ярко-голубыми тенями.

Ранее в сентябре американская рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в белом платье длины макси, дизайн которого имитировал паутину. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд бренда Monse оголяет тело исполнительницы, которая отказалась от бюстгальтера.