Рэперша Doja Cat посетила премию MTV в оголяющем тело платье-паутине

Американская рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards (VMA) в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость запечатлели в белом платье длины макси, дизайн которого имитировал паутину. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд бренда Monse оголяет тело исполнительницы, которая отказалась от бюстгальтера. В качестве обуви инфлюэнсер выбрала прозрачные туфли на каблуках, а на лицо нанесла яркий макияж и блестящие стразы.

Фото: Jason Kempin / Getty Images for MTV

Среди прочего Doja Cat надела множество украшений, в том числе бриллиантовый браслет, массивное кольцо и серьги в виде паука. Кроме того, на зубах рэперши заметили грилзы с логотипом модного дома Dior.

Премия MTV Video Music Awards состоялась 12 сентября в Нью-Джерси. Награды за «Видео года», «Артист года» и «Песня года» получила певица Тейлор Свифт, а лучшим «Новым артистом» признали Ice Spice. В то же время в номинации «Лучшее k-pop видео» выиграла группа Stray Kids.