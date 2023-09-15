Лавров рассказал о призывах Украины «забыть про русских»

Лавров заявил, что Украина призывает ООН «забыть про русских» в зерновой сделке

Пока ООН призывает Россию вернуться к зерновой сделке, Украина прямо утверждает, что никогда не согласится на ее возобновление с участием Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, сейчас представители объединенных наций пытаются убедить российских дипломатов, что с их предложениями о продлении сделки «все будет хорошо». При этом организация игнорирует позицию Киева, который не намерен возвращаться к ее выполнение ни при каких условиях.

«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит — забудьте про русских», — рассказал Лавров.

Ранее в МИД России назвали главное условие для возвращения к зерновой сделке. Лавров подчеркивал, что для этого необходимо как минимум снять препоны с сельскохозяйственного экспорта.