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17:18, 15 сентября 2023Мир

Во Франции заявили о конце гегемонии Запада

Экс-посол Франции в США Аро: конфликт на Украине положил конец гегемонии Запада

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Конфликт на Украине положил конец гегемонии Запада. Об этом заявил бывший посол Франции в США и бывший постпред этой страны при ООН Жерар Аро, передает LCI.

«Что мы увидели после начала конфликта на Украине — это крушение, конец западного движения. Запад доминировал в мире. Мы доминировали с конца XIX века и сегодня этому пришел конец, теперь все эти страны пользуются этим: "в мире больше нет хозяина, этому пришел конец, у нас тоже есть свой взгляд на мир"», — сказал он.

По словам экс-посла, Запад полностью объединился вокруг США из-за конфликта на Украине. Франции следует попытаться избежать этого противостояния Запада со всем остальным миром, заметил Аро. Франция — хороший союзник по НАТО, но у нее должна быть собственная линия, чтобы стать мостом между Западом и остальным миром, подытожил он.

Ранее в Европе признали сильную зависимость от США. Европейские страны не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за давления Вашигтона, заявил голландский правозащитник Якоб де Йонге.

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    Виктория Кондратьева
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