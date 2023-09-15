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19:18, 15 сентября 2023Моя страна

В школах Нижнего Тагила появятся электронные дневники

В школах Нижнего Тагила с 18 сентября начнут работать электронные дневники

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В школах Нижнего Тагила внедрят электронные дневники, для использования которых родителям необходимо зарегистрировать детей на портале госуслуг. Об этом сообщает «Тагил.Лайф».

Электронные дневники начнут работать с 18 сентября. Отмечается, что школьников до 14 лет на портале должны регистрировать родители. Дети, получившие паспорт, могут пройти регистрацию самостоятельно.

Благодаря сервису «Электронный дневник» учащиеся и их родители смогут получать информацию об отметках, узнавать домашнее задание и расписание уроков.

Ранее сообщалось, что на курорте «Роза Хутор» в Сочи отметят «День школьника». В рамках акции ученикам и родителям будут предложены специальные цены на посещение ряда объектов.

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    Алиса Удовик
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