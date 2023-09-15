В школах Нижнего Тагила появятся электронные дневники

В школах Нижнего Тагила с 18 сентября начнут работать электронные дневники

В школах Нижнего Тагила внедрят электронные дневники, для использования которых родителям необходимо зарегистрировать детей на портале госуслуг. Об этом сообщает «Тагил.Лайф».

Электронные дневники начнут работать с 18 сентября. Отмечается, что школьников до 14 лет на портале должны регистрировать родители. Дети, получившие паспорт, могут пройти регистрацию самостоятельно.

Благодаря сервису «Электронный дневник» учащиеся и их родители смогут получать информацию об отметках, узнавать домашнее задание и расписание уроков.

Ранее сообщалось, что на курорте «Роза Хутор» в Сочи отметят «День школьника». В рамках акции ученикам и родителям будут предложены специальные цены на посещение ряда объектов.

