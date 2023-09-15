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16:21, 15 сентября 2023Среда обитания

ЦБ допустил ужесточение регулирования ипотеки

Набиуллина: при необходимости возможно ужесточение требований к льготной ипотеке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк допустил ужесточение регулирования ипотеки. Изменения могут коснуться как льготной программы, так и размера первого взноса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем решение правительства чуть ужесточить требования к льготным программам и повысить требования по первоначальному взносу с 15 до 20 процентов, мы будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых мы ожидаем гораздо большего эффектна, насколько это сработает», — разъяснила Набиуллина. Она добавила, что при необходимости возможно ужесточение и макропруденциальных надбавок.

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Отмечается, что темпы роста ипотеки в России значительно ускорились: в годовом выражении они составили около 30 процентов, по данным ЦБ на сентябрь этого года. При этом в оформлении ипотеки все реже отказывают рискованным группам заемщиков.

В последнее время многие крупные банки фиксируют скачок спроса на ипотеки. Россияне торопятся их оформить, пока финансовые организации не успели отреагировать на подъем ключевой ставки.

Ранее 15 сентября на заседании совета директоров Центробанка было объявлено о повышении ключевой ставки до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Первоначальный взнос по льготной ипотеке уже увеличен до 20 процентов.

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    Виктория Клабукова
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