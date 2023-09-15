В КХЛ оценили призывы Гашека платить Украине за выступление россиян в НХЛ

Каменский назвал Гашека больным человеком за призыв к НХЛ платить Украине

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский оценил призывы двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека платить Украине за выступление россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Газета.ru».

Каменский назвал Гашека больным человеком. «Он себя пиарит, преследуя цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют. Баллотируется, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается», — заявил он.

14 сентября Гашек заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин представляет в лиге свою страну, и назвал его рекламой России. По его мнению, за каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по два-четыре миллиарда долларов Украине.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по отношению к России.