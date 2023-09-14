Гашек призвал НХЛ платить Украине за выступление россиян

Доминик Гашек назвал Овечкина рекламой России и призвал НХЛ платить Украине

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек вновь высказался о выступлении россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Гашек заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин представляет в лиге свою страну, и назвал его рекламой России. «Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по два-четыре миллиарда долларов Украине», — заключил он.

Ранее Овечкин оценил критические заявления Гашека о россиянах в НХЛ. Нападающий поделился, что его не сильно интересуют слова чеха. «Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — отметил форвард.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.