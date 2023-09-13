Овечкин оценил критические заявления Гашека о россиянах в НХЛ

Овечкин заявил, что его не интересует критика Гашека за игру россиян в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил критические заявления олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о россиянах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводят «Известия».

Овечкин поделился, что его не сильно интересуют слова Гашека. «Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — отметил форвард.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом об отстранении россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в НХЛ российские игроки продолжают выступать без ограничений.