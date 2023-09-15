МИД Кубы опроверг участие своих граждан в конфликте на Украине

Глава МИД Кубы опроверг присутствие кубинцев в качестве наемников на Украине

Глава МИД Кубы опроверг присутствие своих соотечественников на Украине и их участие в конфликте в качестве наемников. Таким образом республика ответила на слова кубинского посла в России Гармендии Пеньи, будто Гавана «не имеет ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции», передает Reuters.

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми», — заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. За нарушение этих законов предусмотрены длительные сроки лишения свободы или даже жизни.

Ранее сообщалось об аресте на Кубе 17 человек за вовлечение граждан в украинский конфликт. Задержанные предлагали участвовать в спецоперации на стороне России.