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08:28, 15 сентября 2023Мир

МИД Кубы опроверг участие своих граждан в конфликте на Украине

Глава МИД Кубы опроверг присутствие кубинцев в качестве наемников на Украине

Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Кубы опроверг присутствие своих соотечественников на Украине и их участие в конфликте в качестве наемников. Таким образом республика ответила на слова кубинского посла в России Гармендии Пеньи, будто Гавана «не имеет ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции», передает Reuters.

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства, в соответствии с его национальным законодательством, противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми», — заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. За нарушение этих законов предусмотрены длительные сроки лишения свободы или даже жизни.

Ранее сообщалось об аресте на Кубе 17 человек за вовлечение граждан в украинский конфликт. Задержанные предлагали участвовать в спецоперации на стороне России.

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    Александра Синицына
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