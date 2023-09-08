На Кубе арестовали граждан за вовлечение в украинский конфликт

На Кубе арестовали 17 человек за вовлечение в спецоперацию на стороне России

На Кубе арестовали нескольких граждан за вовлечение людей в украинский конфликт на стороне России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД республики.

«На данный момент задержаны 17 человек, один из которых является организатором этой деятельности при поддержке двух других, которые также проживают в стране», — заявил представитель ведомства Сесар Родригес.

Ранее в США потребовали предоставить данные об американских военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин должен раскрыть число военных, включая специальные силы, размещенных на Украине без разрешения Конгресса, заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.