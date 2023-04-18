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01:28, 18 апреля 2023Мир

В США потребовали раскрыть данные об американских военных на Украине

Конгрессмен Гетц призвал Байдена раскрыть данные об американских военных на Украине

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием к президенту США Джо Байдену раскрыть подробности о намеченной помощи Киеву и предписанием к Пентагону раскрыть детали присутствия американских военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Гетц призвал главу Министерства обороны США Ллойда Остина раскрыть число военных, включая специальные силы, размещенных на Украине «без разрешения Конгресса».

Отмечается, что в случае принятия резолюции исполнить ее необходимо в течение двух недель.

По словам Гетца, из недавней утечки секретных документов следует, что на Украине находятся 14 американских военных из специальных сил. При этом не сообщается, что они нужны для охраны посольства Соединенных Штатов в Киеве. Конгрессмен заявил, что присутствие специальных сил США на Украине увеличивает риск вовлечения американской стороны в конфликт с другой ядерной державой.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военнослужащие не принимают участие в конфликте на Украине. Она утверждает, что бойцы обеспечивают охрану посольства США в Киеве, помогают аппарату военного атташе и содействуют реализации программ военной помощи.

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Марина Совина
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