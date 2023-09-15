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09:05, 15 сентября 2023Наука и техника

Измерена доля материи во Вселенной

The Astrophysical Journal: доля всей материи Вселенной составляет 31 процент

Фото: NASA / European Space Agency / Wikimedia

Международная группа измерила плотность материи во Вселенной, включая барионную и темную материи, которая составляет примерно треть от общей плотности материи и энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Предполагается, что только около 20 процентов всей материи состоит из обычной или барионной материи, в которую входит вещество звезд и туманностей. 80 процентов приходится на темную материю, чья природа пока еще неизвестна, хотя она может состоять из некоторых еще не открытых субатомных частиц. Однако и барионная, и темная материи составляют лишь небольшую долю от всей энергетической плотности Вселенной, а остальное приходится на темную энергию.

В новой работе исследователи сравнили наблюдаемое количество скоплений галактик и их массу на единицу объема с предсказаниями моделей. Для определения массы был использован косвенный индикатор, связанный с тем, что скопления большой массы содержат больше галактик, чем менее массивные, и называемый отношением массового богатства (англ. mass-richness relation).

Наилучшим соответствием между наблюдениями и моделированием являлась доля материи от общей плотности энергии Вселенной, равная 31 проценту, и это значение согласуется с данными наблюдений космического микроволнового фона.

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    Александр Еникеев
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