В МИД России отреагировали на угрозы Киева в адрес российских журналистов

МИД России счел возмутительными угрозы Киева в адрес российских журналистов

Россия считает возмутительными угрозы Киева в адрес российских журналистов. Об этом на своем сайте сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве назвали заявления «очередным проявлением террористической сущности киевского режима» и отметили, что Москва будет добиваться реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости выпады.

Министерство отметило, что Киев воодушевляет на совершение новых преступлений чувство безнаказанности и вседозволенности, которое сформировалось вследствие «покрывательства западными кураторами любых злодеяний своих подопечных».

В сообщении перечислены российские журналисты, пострадавшие от действий «идеологических потомков Бандеры», среди них Дарья Дугина, Ростислав Журавлев, Олег Клоков и Владлен Татарский, также упомянуты покушения на Захара Прилепина, Константина Малофеева и других российских деятелей.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что предаст широкой огласке угрозы представителя Сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло пророссийским журналистам. «Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — написала она.