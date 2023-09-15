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08:32, 15 сентября 2023Из жизни

Эмбер Херд нарядилась любимым персонажем Илона Маска для эротических игр с ним

Актриса Эмбер Херд косплеила Ангела из Overwatch, чтобы порадовать Илона Маска

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд косплеила персонажа компьютерной игры Overwatch, чтобы порадовать миллиардера Илона Маска, с которым она тогда встречалась. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

Маск мечтал познакомиться с Херд с 2012 года. Чтобы увидеть ее, он согласился стать консультантом фильма «Мачете убивает», в котором она играла одну из ролей. В тот раз они так и не встретились, но через год Херд сама связалась с ним и попросила показать SpaceX. «Маск прокатил ее на своей Tesla, и она решила, что для конструктора ракетной техники он выглядит ничего», — пишет Айзексон.

В 2012 году Херд стала встречаться с Деппом и через три года вышла за него замуж. Считается, что ее роман с Маском продолжился лишь спустя пять лет, когда она уже развелась. В апреле 2017 года миллиардер навестил ее на съемках фильма «Аквамен». «Он сказал, что она напоминает ему Ангела (Mercy) — его любимого персонажа из игры Overwatch, — пишет Айзексон. — В итоге она потратила два месяца, чтобы придумать и заказать костюм Ангела для эротических игр с ним».

После выхода книги Илон Маск подтвердил этот факт в соцсети X, опубликовав фотографию Херд в костюме Ангела.

Фото: @elonmusk

У знакомых и родственников Маска Херд вызывала единодушную ненависть. Ближайший помощник миллиардера Сэм Теллер сравнивал ее с Джокером из комиксов про Бэтмена. «Ее единственной целью и намерением был хаос», — заявил он Айзексону. Бывший муж Херд Джонни Депп считает, что она стала изменять ему с Маском всего через месяц после свадьбы — то есть еще в марте 2015 года.

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Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.

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    Олег Парамонов
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